Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci

Kara Kartal'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, son 3 maçta attığı 4 golle takımının yükselişine direkt etki etmişti.

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Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci
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10 Aralık 2020 12:38
Ligde pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak mücadeleyi merakla bekleyen başarılı futbolcu, liderle oynanacak maç öncesinde yapılan takım çalışmalarında sergilediği etkili görüntüyle dikkat çekiyor.

İstikrarlı oyununu idmanlarda da sürdüren Aboubakar, ek olarak takım arkadaşlarıyla oldukça pozitif bir uyum yakalaması sebebiyle teknik ekibi mutlu ediyor.





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