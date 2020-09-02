Beşiktaş'ta Aboubakar için belirsizlik

2016-17'de Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, bir kez daha siyah beyazlıların gündemine geldi.



Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen 28 yaşındaki futbolcu, yönetimde ikilime neden oldu.



Transferden sorumlu idarecilerin, dizindeki problem nedeniyle Kamerunlu'ya soğuk baktığı, teknik ekibin ise "Sağlık raporlarına göre transfer edilebilir" raporu verdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın menajerine "Bizden haber bekleyin" mesajı gönderildi.



Porto'da 3 milyon Euro alan oyuncu, 1.5 milyon Euro'ya inmeye olumlu yaklaştı ancak yönetim rakamı 750 bin Euro'ya çekmek istiyor.



ŞANSAL BÜYÜKA NE DİYOR?



Beşiktaş'ın santrfor arayışlarında eski golcüsü Vincent Aboubakar'a yöneldiğini okuyoruz… Aboubakar, Beşiktaş'tan iz bırakarak, iyi hatıralarla ayrıldı… Giden Aboubakar ile gelen Aboubakar aynı olur mu, kuşkularım var…Şöyle bir araştırdım, Aboubakar'ın geçen sezon Porto'da 5 maçı var… 0 gol, 0 asist… Ama bu işler belli olmaz… Bir bakarsınız, dönüşü muhteşem olur…



