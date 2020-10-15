Beşiktaş'ta Aboubakar fırtınası kavuruyor

Kara Kartal'ın Portekiz ekibi Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, transfer döneminde renklerine bağladığı tek forvet oyuncusu olmuştu. Transfer döneminin son saatine kadar yapılan temaslardan sonuç alınamamasının ardından Ocak ayına kadar takımın gol yükünü tek başına sırtlanmak zorunda olan yıldız futbolcu, bu durumu dert etmiyor.Takım çalışmalarındaki atletik ve güçlü görüntüsüyle teknik ekibe güven veren tecrübeli oyuncu, dünkü idmanın da yıldızıydı.Takım idmanının ardından antrenman sahasını terk etmeyip bireysel olarak şut çalışan 28 yaşındaki futbolcu, çalışkan görüntüsüyle ikinci forvet alınmaması sebebiyle üzgün olan Sergen Yalçın'a bu konuyu sorun etmemesi gerektiğini gösterdi.Kamerunlu golcü, önceki gün yaptığı açıklamada kanat hattında forma giymeye yeşil ışık yaktığını söylemişti. Aboubakar, "Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak gelişmek önemli. 30 gol atabilirsiniz ama takım olarak bir şey kazanamazsınız. Bunun da bir önemi yok. Önemli olan takım olarak gelişmek.Elimizdeki kadroyla yükselmemiz lazım. Nasıl katkı sağlamam gerekiyorsa onu yapacağım.. Santrfor olarak kendimi rahat hissediyorum. Takıma yardım edeceğim noktada talep edilirse kanat forvet olarak da oynayabilirim"demişti.