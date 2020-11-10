Beşiktaş'ta Aboubakar eski dönemini mumla aratıyor

Büyük umutlarla alınan Aboubakar'ın performansı hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş'taki ilk dönemini mumla aratan Kamerunlu santrfor forma giydiği 5 lig maçında rakip kalelere sadece 7 şut atabilirken, skora katkısı da 1 gol ve 1 asistle sınırlı kaldı

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Aboubakar eski dönemini mumla aratıyor
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10 Kasım 2020 09:56
Beşiktaş'ın uzun arayışlar sonunda santrfor için karar kıldığı Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Ligde Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep FK maçları içerisinden sadece Denizli deplasmanında 1 gol, 1 asistle skor katkısı yapan Kamerunlu futbolcu, kalan 4 maçı boş geçti.

RAKAMLARA DA YANSIDI

Aboubakar'ın forma giydiği karşılaşmalardaki durgunluğu oyuncunun istatistiklerine de yansıdı. Şu ana dek sadece 7 kez şut denemesi yapan yıldız futbolcunun kaleyi bulan şut sayısı 5 oldu. Diz sakatlığı sebebiyle yönetimin uzun süre üzerinde konuştuğu ve sözleşmesine de özel madde eklediği Aboubakar'ın ikili mücadelelerdeki zayıflığı da göze çarptı.

HAVA TOPLARINDA ETKİSİZ

28 yaşındaki futbolcu, toplam 35 ikili mücadeleye girerken bunların sadece 10'unu kazanabildi. Hava toplarında da oldukça etkisiz olan Aboubakar, 12 hava topu mücadelesinin sadece 2'sini kazanırken bu alanda da oldukça geri kaldı.





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