Beşiktaş'ta Aboubakar 5. viteste

Vincent Aboubakar, Beşiktaş ve milli takım formalarıyla çıktığı son 5 karşılaşmayı boş geçmedi. Rakip filelere toplam 7 gol gönderen Vincent Aboubakar eski günlerine dönerek gelecek için herkese ümit verdi

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ta Aboubakar 5. viteste
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09 Aralık 2020 08:21
Beşiktaş'ın Porto'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, performansıyla siyah-beyazlıların yüzünü güldürdü. Portekiz'de geçtiğimiz sezonlarda yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle transferi bazı kesimlerce eleştirilen Kamerunlu santrfor, beklentilerin çok üzerine çıktı ve attığı gollerle kısa sürede kendisini ispatladı.

Siyah-beyazlılardaki ilk döneminden de daha skorer bir başlangıç yapan Aboubakar, yeniden eski günlerine döndüğünü gösterdi. Süper Lig'de forma giydiği 8 maçta 5 gol atan yıldız oyuncu, bir de gol pası verdi. 28 yaşındaki futbolcu son dönemde milli takımında da iyi işlere imza attı.

Aboubakar, Kamerun Milli Takımı ile 2020'de iki maça çıktı, ikisini de boş geçmedi. Kasım ayının ortasındaki Afrika Kupası eleme maçlarının ardından lige dönen futbolcu üç lig maçında da rakip fileleri havalandırdı. Kamerun'un Mozambik ile oynadığı ilk maçta 2, ikincisinde 1 gol atan Abobuakar, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya 1'er, Kadıköy'de ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 2 gol attı. Beşiktaş ve milli takımında 5 maçlık müthiş bir gol serisi yakalayan deneyimli futbolcu toplamda 7 gol kaydetti.

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Süper Lig'de 5 gol, 1 asiste imza atan Vincent Aboubakar toplamda 6 gole doğrudan katkı yaptı.



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