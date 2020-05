Beşiktaş'ta 8 koronavirüs açıklaması

Beşiktaş, yapılan testler sonucunda 8 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Daha önce yapılan testte Beşiktaş'ta iki koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bunların ise negatife döndüğü belirtildi. Siyah beyazlılar'da şu anda toplam 8 yeni vaka bulunuyor. Bu vakalardan biri ise Başkan Ahmet Nur Çebi...Yapılan ikinci açıklamada Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Resmi siteden şu ifadelere yer verildi; Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.NTV Spor'un haberine göreBeşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu. Siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacakKayserispor'un sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Geçmiş olsun Besiktaş. Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Çebi'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesabından ise "Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlığına en kısa zamanda kavuşmasını diliyoruz." paylaşımı yapıldı.Yeşil-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Kulübünde Kovid-19 testi pozitif çıkan diğer kişilere 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:"Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar diler, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."Kulübün Twitter hesabından Beşiktaş Kulübü için yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dilerlerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullandı.Göztepe Kulübünden paylaşılan mesajda, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'un futbolcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Beşiktaş. Koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz." denildi.Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübünde koronavirüs testleri pozitif çıkan Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ve kulüp çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.Kulübün sosyal medya hesaplarından her iki kulüp için yapılan paylaşımlarda, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede güzel haberler almayı umut ediyoruz." denildi.Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda sekiz kişide pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Futbol Takımı'nda futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan Kovid-19 testinde sekiz kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan personele içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.TFF'nin geçmiş olsun mesajında, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcu, teknik heyet, tesis çalışanlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, siyah-beyazlı ekipte ikinci kez yapılan Kovid-19 testinde 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.Mesajda şu ifadelere yer verildi:"Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Test sonucu pozitif çıkanların tedavilerinin tamamlanarak en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Beşiktaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.Kulübün sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın sosyal medya hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübünde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 8 kişinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. " ifadeleri kullanıldı.