Beşiktaş'ta 8 haftanın fotoğrafını çekin

Beşiktaş'ın 8 haftalık performansını 7 soruda değerlendiriyoruz.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta 8 haftanın fotoğrafını çekin
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22 Kasım 2020 17:29
Beşiktaş, Süper Lig'de 7 haftalık süreçte 10 puan topladı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile oyuncu grubu zaman zaman ağır eleştirilere maruz kaldı. Beşiktaş'ın 7 haftalık performansını 7 soruyla değerlendirmeni bekliyoruz...
 


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