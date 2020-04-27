Beşiktaş'ta 8 haftada kale Ersin'e geçiyor

Ligin son 8 haftasında Karius planlarda yer almazken, Sergen Yalçın'ın ilk tercihi Ersin Destanoğlu olacak

Haber; Akşam
Beşiktaş'ta 8 haftada kale Ersin'e geçiyor
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27 Nisan 2020 13:53
Resmi olmasa da Karius'la ipleri tamamen kopartan Beşiktaş, ligin kalan 8 haftasını Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ikilisi ile tamamlayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk tercihi Ersin olacak. Genç hoca, 19 yaşındaki kaleciye çok güveniyor. Ersin'in oldukça potansiyelli olduğunu düşünen Yalçın, genç file bekçisini takıma ve Türk futboluna kazandırmak istiyor.

Genç kaleci de verilecek olan bu şansı en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Yönetim, Nurullah Aslan transferini de tamamlayarak önümüzdeki sezona bu kaleci rotasyonu ile girmeyi hedefliyor. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, her ihtimale karşı alternatif isimlerle de teması sürdürüyor.

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