Beşiktaş'ta 50 bin TL'lik prim kaçtı

Gaziantep maçını kazanmaları karşılığında Ahmet Nur Çebi'den 50'şer bin TL prim sözü alan Beşiktaşlı futbolcular, alınan mağlubiyet sonrasında hayal kırıklığına uğradı.

Haber; Sözcü
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Beşiktaş'ta 50 bin TL'lik prim kaçtı
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08 Kasım 2020 13:16
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gaziantep maçının kazanılması halinde 50'şer bin TL prim sözü vermişti. Denizli ve Malatya maçlarındaki galibiyetlere rağmen Antep yenilgisi prim konusunu askıya aldı. Bu nedenle futbolcuların moralinin bozulduğu öğrenildi.


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