Beşiktaş'ta 5.7 milyon euro çöpe gitti

Beşiktaş'ta Alman kaleci Karius'tan sonra İspanyol stoper Ruizle' de yollar ayrıldı. İki oyuncunun kulübü maliyeti 5.7 milyon Eurou'y buldu

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Beşiktaş'ta 5.7 milyon euro çöpe gitti
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17 Temmuz 2020 12:50
Beşiktaş ekonomik sıkıntılarla boğuşurken takımdan ayrılan iki oyuncu için harcanan para dudak uçuklattı.

TARAFTARLARI ÇILDIRTTI!
Siyah-beyazlılar Alman kaleci Loris Karius'a 1.4 milyon Euro maaş ödedi. Tecrübeli kaleci ortaya koyduğu performansla Beşiktaş taraftarlarını çıldırttı.

2.5 MİLYON EURO
Vitor Ruiz için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Sezon başında gelen İspanyol oyuncu yıllık 1.8 milyon Euro maaş aldı. Birçok maçta sakattı. İki oyuncu için kasadan 5.7 milyon Euro çıktı.



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