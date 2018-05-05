Beşiktaş'ta 45 milyon euroluk tehlike!

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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olangeçtiğimiz hafta lideryenilerek dördüncü sıraya gerileyince şampiyonluk şansını adeta mucizelere bırakırken, ikincilik umutlarını da ateşe attı. Siyah-beyazlı takım son 3 haftada Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yakalayamazsa mali açıdan büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak.Devler Ligi'ne son iki sezon doğrudan katılan Beşiktaş toplamda yaklaşık 90 milyon euro gelir elde etti. Kartal bu yıl ligi ilk ikide bitiremezse 45 milyon euroluk (yaklaşık 230 milyon lira) dev bir kayba uğrayacak. Bu olası kayıp, siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki sezona ilişkin bütün hesaplarını gözden geçirmesine neden olacak.Gelirleri ciddi ölçüde azalacağı için harcamalarını da kısmak zorunda kalacak olan Beşiktaş'ın ilk etapta Pepe, Negredo, Lens ve Vagner Love gibi yıllık ücretleri yüksek olan yabancılarla yollarını ayırabileceği ileri sürüldü. İlerleyen yaşı nedeniyle Atiba ile de devam etmek istemeyen siyah-beyazlıların, Oğuzhan Özyakup'la sezon başında yapılan ancak TFF'ye bildirilmeyen 5 yıllık sözleşmeyi de devreye sokmayabileceği iddia edildi.Beşiktaş sezon sonunda Pepe, Negredo, Lens, Vagner Love ve Atiba Hutchinson ile yollarını ayırırsa mali açıdan ciddi bir tasarruf sağlayacak. Siyah-beyazlılar yıllık olarak Pepe'ye 4 milyon 750 bin euro, Negredo'ya 4 milyon 350 bin euro, Lens'e 2 milyon 250 bin euro ödüyor.Atiba Hutchinson ve Oğuzhan'ın senelik ücretleri ise 2 milyon euro seviyesinde bulunuyor.Sezon bitiminde hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşma tehlikesini ciddi anlamda hisseden Kartal'da kadronun yaşlanması ayrı bir problem olarak dikkat çekiyor. Devler Ligi ve şampiyonluğun getireceği maddi güçten mahrum kalma ihtimali yüksek görünen Beşiktaş, kadro konusunda da önemli bir handikap yaşıyor.Süper Lig'in en yüksek yaş ortalamasına sahip siyah-beyazlılarda bazı isimler hem yaşları hem de yüksek yıllık ücretleriyle öne çıkıyor. Beşiktaş'ın özellikle son 3 yıllık süreçte kadrosuna kattığı Vagner Love (33), Negredo (32), Pepe (35), Fabri (31), Adriano (33), Gökhan Gönül (33), Medel (31) ve Babel (31) futbol kariyerlerinin artık son yıllarını yaşıyorlar. Ayrıca mevcut kadroda Atiba (35) ve Tosic de (33) ilerleyen yaşlarıyla dikkat çekiyor. Yaş or talaması 29.5 olan ve neredeyse 30'a yaklaşan Kartal, yeniden yapılanma konusunda sıkıntılı bir sürece giriyor.