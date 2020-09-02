Beşiktaş'ta 4 futbolcunun bileti kesildi!

Beşiktaş'ta yönetim, yeni sezon planlaması doğrultusunda kadroda düşünülmeyen 4 futbolcuyu belirledi.
Siyah- Beyazlılar; Enzo Roco, İsimat Mirin, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'in menacerlerinden oyuncularına kulüp bulmalarını istedi.
Yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmayan oyuncular için yönetim, ayrılık taleplerinin karşılıksız kalması halinde sözleşme fesih yoluna gidecek.
Siyah- Beyazlılar; Enzo Roco, İsimat Mirin, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'in menacerlerinden oyuncularına kulüp bulmalarını istedi.
Yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmayan oyuncular için yönetim, ayrılık taleplerinin karşılıksız kalması halinde sözleşme fesih yoluna gidecek.