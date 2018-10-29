  •  
    "Fenerbahçe'nin başına Sarri bile gelse olmaz"
  •  
    "Ali Koç sözünden geri dönebilir, nedeni de..."
  •  
    Avrupa'da boşta olan elit teknik adamlar!..
  •  
    Cocu için taraftarlardan Aleyna Tilki'li paylaşım
  •  
    Ankaragücü'nden Kartal için F.Bahçe'ye MESAJ!..

Beşiktaş'ta 3 puan yemini; "Kendimizi affettirelim"

Beşiktaşlı oyuncular Rizespor maçı için galibiyet sözü verdi: "2 haftada alacağımız 6 puan bizi yeniden zirveye çıkarır."

Kaynak: Vatan
Beşiktaş'ta 3 puan yemini; 'Kendimizi affettirelim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2018 06:05
Beşiktaş için son 4 haftada yaşanan kayıplar sonrasında Çaykur Rize maçı çok daha önemli hale geldi. Genk karşısında Vodafone Park'ta alınan yenilgi, takımın eskilerini bir kez daha ortaya koyarken taraftar ile oyuncular arasında da bağlar iyice inceldi.

Haftanın kapanış maçında Rizespor'u evinde ağırlamaya hazırlanan Beşiktaşlı oyuncular ise bu maçı kazanıp yeniden ayağa kalkmak için birlik oldu. Genk maçı sonrasında moraller iyice azalırken oyuncular ise kendi aralarında yaptıkları sohbetlerle heyecanı yeniden artırdı.

Deneyimli isimlerin takıma yönelik konuşmalarının ardından teknik direktör Şenol Güneş de devreye girerken maç öncesinde yeniden eski günlerdeki gibi birlik sağlandı.

DERBİ HAFTASI

Rizespor maçını kazanmaları halinde ligde en kritik haftalardan biri olan 11. haftada yeniden zirveye yaklaşma şansı doğacağının altı çizilen son toplantıda şu ifadelerle galibiyet yemini edildi: "Haftaya Başakşehir ile oynayacağız ve G.Saray-F.Bahçe maçı var. Belki de sezonun kilit haftası olacak. Ancak gelecek haftayı düşünmemiz için önce Rize'yi yenip kendimizi affettirmeliyiz. Sadece 3 puan ise bize yetmez! Genk maçını telafi etmemiz için iyi oyun ve bol gollü bir galibiyet gerekiyor. Sonrasında ise 11. haftaya odaklanabiliriz. 2 haftada alacağımız 6 puan bizi yeniden zirveye çıkarır."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için