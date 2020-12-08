Beşiktaş'ın Ocak 2018'de 3 milyon Euro imza parası ve yıllık 3 milyon Euro karşılığı 2022 sezonu sonuna kadar renklerine bağladığı Domagoj Vida, gözden düştü.



İmza parası ve bonuslarla birlikte astronomik bir ücret alan Hırvat yıldız, önce corona virüsü nedeniyle kadro dışı kaldı. İzolasyon dönüşü, Kasımpaşa maçında ise tribünde bekledi. Sergen Yalçın'ın, Montero ve Welinton'un performansı, Necip Uysal'ın da özverisi sonrası Vida'yı 'yedek oyuncu' olarak görmeye başladığı belirtildi.



Yöneticiler ise bu durumdan rahatsız ve sezona istenen seviyede başlamayıp form tutamayan oyuncunun kendine gelmesi için uğraşıyor. Oyuncuyla bire bir görüşmeler yapılıyor. B planı olarak ise 31 yaşındaki oyuncunun iyi bir rakama satılıp takım bütçesinde yer açılması düşünülüyor.



BEŞİ VİDA'YI GEÇEMİYOR



Siyah-beyazlıların savunmasındaki isimlerden Welinton 900, Rosier 800, Montero 775, N'Sakala da 500 bin avro yıllık ücret alıyor. Rıdvan Yılmaz için 200 bin lira ödenirken, Domagoj Vida'nın senelik ücreti ise 3 milyon avro. Siyah-beyazlı kulüp, Vida hariç takımın defans oyuncularına toplamda 3 milyon avro yıllık ücret ödüyor.







