Beşiktaş'ta 3 isim yok, 4 isim sınırda

Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta 3 isim forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta 3 isim yok, 4 isim sınırda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2021 13:15
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. 

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. 

Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu yenilgiyle liderliği kaybetti. 

14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan siyah-beyazlılar, 44 puanla ikinci sıraya geriledi. Ligde son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor. 

- 4 futbolcu ceza sınırında 

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu dört oyuncu, Antalyaspor maçında da kart görmeleri durumunda 24. haftadaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. 

- Beşiktaş'ta üç eksik  

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin de mücadelede yer alması beklenmiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için