Beşiktaş'ta 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş, koronavirüs testi sonrasında 3 futbolcunun Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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09 Kasım 2020 18:14
Beşiktaş, 3 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.



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