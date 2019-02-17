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Beşiktaş'ta 2019 model Atiba planı

Beşiktaş'ta Atiba'nın gelecek sezon teknik ekipte oyuncu antrenör olması planlanıyor.

Beşiktaş'ta 2019 model Atiba planı
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17 Şubat 2019 13:35
Beşiktaş'ta Atiba'nın gelecek sezon teknik ekipte oyuncu antrenör olması planlanıyor.

Yaşı 37'ye geldi. Ama hala takımın en dinç isimlerinden birisi. Geçen sezon zar zor takımda kalmaya ikna edildi. Gelecek sezon için henüz sözleşme önerilmedi. Hatta bu sezon takıma geç katıldığı için UEFA'ya bile adı bildirilmedi. O isim Atiba. Beşiktaş'ın Malatyaspor maçında ilk golünü atan Kanadalı, takımını öne geçiren golü atarken; yüzde 87,3 başarıyla 71 pas yaptı ve savunmada da 4 top çalarak maçın yıldızlarınan birisi oldu.

Beşiktaş, ligde Atiba'nın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. 8 galibiyet 2 beraberlik aldı.Atiba, Beşiktaş kariyerinde 6 sezonda 10 lig golü attı. Gollerden 9 Şubat-Mart-Nisan aylarında geldi. Kanadalı hep kritik dönemlerde ortaya çıktı.

Son günlerde Atiba'nın gelecek sezon yeni gelecek teknik direktörün ekibinde olması düşünülürken bir süredir teknik ekipte, antrenör oyuncu olması konusunda konuşmaların da yapıldığı dedikodular arasında yer alıyor

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