Beşiktaş'ta 2 oyuncu sakatlandı

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sol uyluk üst adalesinde, Atakan Üner'in ise sağ diz arka adalesinde gerilme tespit edildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta 2 oyuncu sakatlandı
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20 Ekim 2020 17:21
Beşiktaş, genç oyuncuları Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sakatlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İki oyuncunun da 26 Ekim Pazartesi günü Denizlispor ile oynayacakları mücadelede sahada olması beklenmiyor.


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