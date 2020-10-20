Beşiktaş'ta 2 oyuncu sakatlandı

Beşiktaş, genç oyuncuları Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sakatlandığını açıkladı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.



İki oyuncunun da 26 Ekim Pazartesi günü Denizlispor ile oynayacakları mücadelede sahada olması beklenmiyor.