Beşiktaş'ta 2 koronavirüs pozitif!

Beşiktaş'ta yapılan testler sonrası iki futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta 2 koronavirüs pozitif!
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25 Haziran 2020 21:45
Beşiktaş, resmi kaynaklarından yaptığı açıklamada 2 oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması; 

"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."


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