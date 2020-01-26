Beşiktaş'ta 18'lik sürpriz; Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasındansonra, Göztepe maçına Şenol Fidan sorumluluğunda çıkan siyah-beyazlı takımda kadroda da sürprizler yaşandı.Göztepe karşısında Elneny, Ljajic ve Gökhan Gönül'den yararlanamayacak olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu sürpriz bir karara imza atarak Caner Erkin'i kulübüye çekti ve sol bekte 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'a forma verdi.Bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımın Erzincanspor ile deplasmanda oynadığı maçta 90 dakika süre almıştı.Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Şenol Fidan, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün 11'de olmamasını şu şekilde açıkladı;Caner Erkin de çok fedakarlık yaptı, bu maçta fizik olarak %100 verebilecek arkadaşları tercih ettik. Adem Ljajic de perşembe antrenmanı pas geçti, cuma günü yine nüksetti."