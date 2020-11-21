Beşiktaş'ta 160 milyonluk dev operasyon

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 1 yıllık görüşmelerin ardından Bankalar Birliği anlaşmasında sonuca ulaşmaya yaklaştı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 160 milyonluk dev operasyon
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21 Kasım 2020 12:39
Beşiktaş'ta Bankalar Birliği anlaşmasının revize edilmesinde sona gelindi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 1 yıllık görüşmelerin ardından sonuca ulaşmaya yaklaştı.

2 yıl ertelemeli 9 yıl vadeli yapılandırma konusunda uzlaşmaya varılmak üzere olduğu bildirildi.

Beşiktaş'ın 1.6 milyar TL üzerinden yapmak istediği anlaşmada imzaların atılması halinde kulübün kasasına 160 milyon TL girmesi bekleniyor.

 



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