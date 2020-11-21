Beşiktaş'ta 160 milyonluk dev operasyon

Beşiktaş'ta Bankalar Birliği anlaşmasının revize edilmesinde sona gelindi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 1 yıllık görüşmelerin ardından sonuca ulaşmaya yaklaştı.



2 yıl ertelemeli 9 yıl vadeli yapılandırma konusunda uzlaşmaya varılmak üzere olduğu bildirildi.



Beşiktaş'ın 1.6 milyar TL üzerinden yapmak istediği anlaşmada imzaların atılması halinde kulübün kasasına 160 milyon TL girmesi bekleniyor.







