Beşiktaş'ta 13 sezon sonra kalede bir ilk

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alman kaleci Loris Karius'un ayrılığının ardından Antalyaspor karşısında kaleyi 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etti. A takımla ilk kez bir lig maçına çıkan Ersin (19 yaş, 5 ay ve 11 gün) böylece 2007-08'den beri Beşiktaş kalesini koruyan en genç file bekçisi oldu.



KALEYİ ARTIK BIRAKMAM



Genç kaleci maçın ardından da, "Oynayacağımı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Hayalim Beşiktaş seyircisinin karşısına çıkmaktı ama olmadı. Önümüzde 7 maç var ve hepsini kazanarak sezonu bitirmek istiyoruz. Bu performansımın üstüne koyarsam Beşiktaş'ta kaleyi kimseye bırakmayacağımı düşünüyorum" dedi.



5 BİN KARTONET TRİBÜNDE YERİNİ ALDI



Beşiktaş'ın kuruluşundan bu yana görev yapan ve hayatını kaybeden, içlerinde Onursal Başkan Süleyman Seba'nın yer aldığı eski başkanların portreleri yedek kulübesinin arkasındaki tribüne asıldı. 129 lira karşılığı hazırlanan yaklaşık 5 bin kartonet de tribünde yerini alırken, siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya yardım kampanyasına destek için "Bırakmam seni" tişörtleri ile çıktı. Termal kameralarla da maça gelen yönetici ve basın mensuplarına ateş ölçümü yapıldı.



