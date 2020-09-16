Beşiktaş'ta 12 kişide koronavirüs çıktı

Son olarak teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalandığı Beşiktaş'ta, yapılan testler doğrultusunda akademi bünyesinde 12 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıklandı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir. Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.



