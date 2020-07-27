Beşiktaş'ta 1 hafta içinde cevabını bekleyen 10 soru!

Kadrosunda değişime gidecek olan Beşiktaş için 10 soru hazırladık...

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta 1 hafta içinde cevabını bekleyen 10 soru!
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27 Temmuz 2020 07:45
Takım kadrosunda büyük değişime gidecek olan Beşiktaş'ta bu hafta cevabını bekleyen 10 soruyu sizlere sorıuyoruz...


 


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