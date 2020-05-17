Beşiktaşlılar'dan Nagatomo'ya yoğun ilgi

Sol bek transferinde ince eleyip sık dokuyan ve bu bölgeye mutlaka bir takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Yuto Nagatomo için çalışmalar başlamıştı. Son gelişmeler göre siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Japon futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve teklifini ilettiği bildirildi.Beşiktaş'a transfer olacağ konuşulan Yuto Nagatomo'nun sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman videosunu ise Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.