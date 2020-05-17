Beşiktaşlılar'dan Nagatomo'ya yoğun ilgi

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu ismin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi. Tecrübeli oyuncu ise evinde bireysel çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Beşiktaşlılar'dan Nagatomo'ya yoğun ilgi
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17 Mayıs 2020 11:19
Sol bek transferinde ince eleyip sık dokuyan ve bu bölgeye mutlaka bir takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Yuto Nagatomo için çalışmalar başlamıştı. Son gelişmeler göre siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Japon futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve teklifini ilettiği bildirildi.

Beşiktaş'a transfer olacağ konuşulan Yuto Nagatomo'nun sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman videosunu ise Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

 

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