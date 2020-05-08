Beşiktaşlı Umut Nayir için Zenit iddiası!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın geldikten sonra takımda az şans bulan Umut Nayir'in Zenit'in radarına girdiği iddia edildi.
Zenit'in Siyah- Beyazlı oyuncuyla ciddi biçimde ilgilendiği ve sezon sonunda Umut için Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planladığı gelen bilgiler arasında.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan Umut Nayir, 6 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.
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Zenit'in Siyah- Beyazlı oyuncuyla ciddi biçimde ilgilendiği ve sezon sonunda Umut için Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planladığı gelen bilgiler arasında.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan Umut Nayir, 6 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın