Beşiktaşlı Umut Nayir için Zenit iddiası!

Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Umut Nayir için flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Beşiktaşlı Umut Nayir için Zenit iddiası!
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08 Mayıs 2020 12:56
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın geldikten sonra takımda az şans bulan Umut Nayir'in Zenit'in radarına girdiği iddia edildi.

Zenit'in Siyah- Beyazlı oyuncuyla ciddi biçimde ilgilendiği ve sezon sonunda Umut için Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan Umut Nayir, 6 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.

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