Beşiktaşlı Tyler Boyd'a yeni talip

Beşiktaşlı oyuncu Tyler Boyd'da Süper Lig'den bir talip daha çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Beşiktaşlı Tyler Boyd'a yeni talip
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09 Ağustos 2020 15:20
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan Tyler Boyd'a Çaykur Rizespor'un talip olduğu öğrenildi.

TEKLİF YAPILACAK

Karadeniz ekibinin ABD'li oyuncu için teklif yapacağı ortaya çıktı. Boyd için Yeni Malatyaspor'un da ilgisinin olduğu biliniyor.

Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 28 resmi maça çıktı. Birleşik Amerikalı oyuncu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.




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