Beşiktaşlı tribünler sahaya sırtını döndü!

Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sessiz kalarak takımlarına destek vermedi. Beşiktaş tribünleri ayrıca bu dakikalarda sahaya sırtını döndü.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaşlı tribünler sahaya sırtını döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2023 16:08
Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçta takımlarına destek vermedi.

Siyah-beyazlı tribünler maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek vermedi.

Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda yönetime de tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek vermeye başladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery