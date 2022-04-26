Beşiktaşlı taraftarlardan takıma destek!

Beşiktaşlı taraftarlar Kasımpaşa mağlubiyetine rağmen maç sonu takımı tribüne çağırarak destek verdi.



30 bine yakın Beşiktaşlı taraftar, Vodafone Park'taki yerini aldı. Kasımpaşa mücadelesinde 90 dakika boyunca susmayan ve takımına yine tam destek veren siyah-beyazlı taraftarlar, arka arkaya yenilen gollerden sonra ise büyük üzüntü yaşadı.



Mücadelenin ardından ise Teknik Direktör Valerien İsmael ve futbolcuları tribüne çağırarak 'Aldırma Kartal' bestesini birlikte söyleyerek takımlarına sahip çıktılar.





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