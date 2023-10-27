29 Ekim

Beşiktaşlı taraftarlardan, Beşiktaş'a tepki! Burak Yılmaz devreye girdi

Burak Yılmaz, Bodo/Glimt maçının ardından otelin önüne gelen ve takıma tepki gösteren taraftarlarla konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı taraftarlardan, Beşiktaş'a tepki! Burak Yılmaz devreye girdi
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27 Ekim 2023 02:35
Son güncelleme 27 Ekim 2023 02:45
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 kaybetmesinin ardından taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi.

Norveç deplasmanına giden Beşiktaşlı taraftarlar, Bodo/glimt maçının ardından siyah-beyazlı takımın kaldığı otelin önüne gitti.

Futbolculara tepki gösteren taraftarları, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz sakinleştirdi.

Burak Yılmaz, taraftarlarla yaptığı konuşmada "Siz bir şey demeden söyleyeyim, haklısınız. Tamam mı? Haklsınız. Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun. İnşallah düzeleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın ardından Burak Yılmaz'ı kırmayan Beşiktaş taraftarları, otel önünden ayrıldı.

YÖNETİME DE PROTESTO!

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, maçta Bodo/Glimt'in ikinci golünün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

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