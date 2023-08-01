Beşiktaşlı taraftarlardan Atiba'ya mesajlar! 10. yıl kutlaması

Beşiktaşlı taraftarlar, efsane oyuncuları Atiba'nın Beşiktaş'a transfer olmasının 10. yılında, Kanadalı eski oyuncularına mesaj göndererek ona olan sevgilerini gösterdiler.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı taraftarlardan Atiba'ya mesajlar! 10. yıl kutlaması
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01 Ağustos 2023 09:36
Beşiktaşlılar'ın sosyal medya gündeminde dün Atiba vardı.

31 Temmuz 2013'te bonservis ücreti olmadan PSV'den Beşiktaş'a transfer olan Atiba'nın takıma katılışının 10. yılında Kanadalı futbolcuyla ilgili çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Bu süreçte Beşiktaş formasıyla 334 maça çıkan, 27 gol atıp, 31 asist üreten Atiba, 3 Süper Lig Şampiyonluğu yaşadı.

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