Beşiktaşlı taraftarlardan Atiba'ya mesajlar! 10. yıl kutlaması

Beşiktaşlılar'ın sosyal medya gündeminde dün Atiba vardı.
31 Temmuz 2013'te bonservis ücreti olmadan PSV'den Beşiktaş'a transfer olan Atiba'nın takıma katılışının 10. yılında Kanadalı futbolcuyla ilgili çok sayıda mesaj paylaşıldı.
Bu süreçte Beşiktaş formasıyla 334 maça çıkan, 27 gol atıp, 31 asist üreten Atiba, 3 Süper Lig Şampiyonluğu yaşadı.
31 Temmuz 2013'te bonservis ücreti olmadan PSV'den Beşiktaş'a transfer olan Atiba'nın takıma katılışının 10. yılında Kanadalı futbolcuyla ilgili çok sayıda mesaj paylaşıldı.
Bu süreçte Beşiktaş formasıyla 334 maça çıkan, 27 gol atıp, 31 asist üreten Atiba, 3 Süper Lig Şampiyonluğu yaşadı.