Beşiktaşlı sporcu Emre Önceler hayatını kaybetti!

Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Emre Önceler, yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaşlı sporcu Emre Önceler hayatını kaybetti!
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08 Nisan 2022 23:31
Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler, hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, Emre Önceler'in cenazesinin yarın Feriköy Hasan Zeynep Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Emre Önceler'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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