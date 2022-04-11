Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için 6 talip

Rıdvan Yılmaz gözlemcilerden tam not aldı. Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan genç sol bek için Avrupa devleri sıraya girdiler. Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a ilk teklifler sunuldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için 6 talip
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11 Nisan 2022 10:31
Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş defteri kapanmak üzere... Siyah-beyazlılarda gösterdiği performans ile genç yaşında formayı kapan ve Valerien Ismael'in takımın başına geçmesinden sonra da formunu yukarı çeken 20 yaşındaki sol bek için Avrupa devleri sıraya girdi.

RIDVAN YILMAZ OYUNUYLA TAM NOT ALDI

Beşiktaş'ta, Aytemiz Alanyaspor maçında Rıdvan Yılmaz için aralarında Lyon'un da bulunduğu 6 takım, temsilcilerini gönderdi.

Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya'dan görevlileri yönetim misafir etti. Genç futbolcu için 6 milyon euroyu bulan teklifler yapıldı. Rıdvan'ın da gitmek istediği kaydedildi.

Ancak Beşiktaş, hem futbolcunun yaşı hem de performansı sebebiyle onu 6 milyona bırakmak istemiyor. Bu sebeple yaz aylarındaki ana transferde daha yüksek teklifler bekleniyor.

RIDVAN YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rıdvan Yılmaz bu sezon Beşiktaş forması ile 29 resmî maçta forma şansı buldu. 29 maçta 3 gollük katkı sunan 20 yaşındaki defans oyuncusu 4 tane de asist yapma başarısını gösterdi. 

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