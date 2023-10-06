Beşiktaşlı oyuncular Şenol Güneş'e veda etti

Konferans Ligi'nde Lugano mağlubiyeti sonrası görevini bırakan Şenol Güneş için Beşiktaşlı oyuncular sosyal medya hesabından vedada bulundu.
Birçok futbolcu, Şenol Güneş için veda mesajı yayımladı.
İşte o futbolcular ve yazdıkları mesajlar;
Demir Ege Tiknaz: ''Hayalini kurduğum formayı bizzat sizin elinizden aldığım için çok gururluyum. Bana olan güveniniz ve kattıklarınız için çok teşekkür ederim hocam. Yolunuz açık olsun.''
Tayyip Talha Sanuç: "Sizin gibi bir hocayla tanışma fırsatı yakalamak genç bir futbolcu olarak başıma gelebilecek en güzel şeylerden biriydi hocam. Sizi çok seviyorum. Yolunuz hep açık, şansınız hep bol olsun.'
Onur Bulut: "Sayın Şenol Güneş hocam verdiğiniz saygı, sevgi, güven ve emeğinize fazlasıyla teşekkür ederim. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Yolunuz açık olsun. Tekrardan her şey için teşekkür ederim."
Birçok futbolcu, Şenol Güneş için veda mesajı yayımladı.
İşte o futbolcular ve yazdıkları mesajlar;
Demir Ege Tiknaz: ''Hayalini kurduğum formayı bizzat sizin elinizden aldığım için çok gururluyum. Bana olan güveniniz ve kattıklarınız için çok teşekkür ederim hocam. Yolunuz açık olsun.''
Tayyip Talha Sanuç: "Sizin gibi bir hocayla tanışma fırsatı yakalamak genç bir futbolcu olarak başıma gelebilecek en güzel şeylerden biriydi hocam. Sizi çok seviyorum. Yolunuz hep açık, şansınız hep bol olsun.'
Onur Bulut: "Sayın Şenol Güneş hocam verdiğiniz saygı, sevgi, güven ve emeğinize fazlasıyla teşekkür ederim. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Yolunuz açık olsun. Tekrardan her şey için teşekkür ederim."