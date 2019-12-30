Beşiktaşlı Orkan Çınar'a üç talip çıktı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı döneminde de bekleneni veremeyen Orkan Çınar'a Süper Lig'den üç talip çıktı.

Kaynak: Takvim
Beşiktaşlı Orkan Çınar'a üç talip çıktı
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30 Aralık 2019 10:43
Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminde kadroda şans bulamayan ve kiralık olarak gönderilen Orkan Çınar, Abdullah Avcı'ya da kendini gösteremedi.

İdman performansıyla Abdullah Avcı'nın beklentileri altında kalan Orkan Çınar, maçlarda pek fazla da şans bulamadı.

Siyah-beyazlı takımda sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Orkan Çınar'a Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Denizlispor'un talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, Orkan Çınar için oynama garantisi verecek kulüple kiralık anlaşması için masaya oturması bekleniyor.

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