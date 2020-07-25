Beşiktaşlı Necip Uysal'a talip çıktı

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmeyen Necip Uysal'ı Alanyaspor transfer etmek istiyor.

Beşiktaşlı Necip Uysal'a talip çıktı
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25 Temmuz 2020 13:48
Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmedi.

Yönetimin, teknik ekibin kuracağı kadronun durumuna göre Necip'le ilgili bir karar vermesi bekleniyor.

Alınan bilgiye göre de Alanyaspor'un, Welinton'un peşinde olan Kara Kartal'dan takasta kullanılmak üzere Necip'i istediği gelen haberler arasında yer alıyor.



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