Beşiktaşlı Muhammed Elneny'den Kuran-ı Kerim paylaşımı

Beşiktaş'ın oyuncusu Muhammed Elneny, karantina günlerini Kuran-ı Kerim'le geçiriyor. Mısırlı orta saha, sosyal medya hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
"ÜZÜLMEYİN, ALLAH BİZİMLE"
Muhammed Elneny fotoğrafın açıklama kısmına; "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda." yazdı.
Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı 27 yaşındaki Elneny, daha önce de arabasında Bakara Suresi'ni okuduğu bir video paylaşmıştı.
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"ÜZÜLMEYİN, ALLAH BİZİMLE"
Muhammed Elneny fotoğrafın açıklama kısmına; "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda." yazdı.
Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı 27 yaşındaki Elneny, daha önce de arabasında Bakara Suresi'ni okuduğu bir video paylaşmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın