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Beşiktaşlı Montero trafik kazası geçirdi
Beşiktaşlı Montero trafik kazası geçirdi
Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi.
Haber;
Milliyet,
Fotoğraf;
AA
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14 Nisan 2022 12:16
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