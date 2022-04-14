Beşiktaşlı Montero trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaşlı Montero trafik kazası geçirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Nisan 2022 12:16
Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Beykoz'da trafik kazası geçirdi. İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Detaylar birazdan...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ