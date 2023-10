Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nın milli oyuncusu Didem Karagenç, siyah-beyazlı takımın hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.



Didem Karagenç, ilk 5 haftası geride kalan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, milli takım ve kadın futbolunun gelişimine dair AA muhabirine açıklamada bulundu.



Siyah-beyazlı takımda 2015'ten bu yana forma giyen Didem Karagenç, ligde Galatasaray'ı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak "Yeni bir takım kurduk. Bu sezon aramıza birçok yeni oyuncu katıldı. Birbirimize alışmaya başladık. Sezonun 5. maçındayız. Beşinci haftada bir derbi galibiyeti kazandık. Derbiler her zaman önemlidir. 'Derbi kazanılmadan şampiyon olunmaz' der büyüklerimiz. Biz de umarım bu galibiyetin ardından daha iyi sonuçlar almak için elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Takım olarak hedeflerini anlatan milli futbolcu, "Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Tabii ki bu sezonda da hedefimiz şampiyonluk. Uzun vadede altyapıdaki sporcularımız yetişmeye devam ediyor. Onlar da her gün antrenmanlarını sürdürüyor. Beşiktaş, bu işe öncülük etmeye başladı ve umarım bu şekilde de devam edecek. Altyapımızdan çok iyi futbolcular yetiştireceğiz." diye konuştu.



- "Derbide daha çok destek beklerdik"



Beşiktaş taraftarına kendilerini desteklemeleri için çağrıda bulunan Didem, "Derbide daha çok destek beklerdik. Tribünlerin daha çok dolmasını isterdik. Bundan sonraki maçlarımıza bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Lütfen bizi desteklesinler. Heyecan içinde, gurur verici maçlar oynuyoruz. Onları da gururlandırmayı çok istiyoruz." şeklinde konuştu.



- "Milli takım forması altında da çok iyi işler yapıyoruz"



A Milli Kadın Futbol Takımı'nın yükselen bir grafik çizdiğini vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Milli takım bazında şu anda UEFA Uluslar C Ligi müsabakaları oynuyoruz. İkide iki yaptık. Bu ayın sonunda iki maçımız var. Birini Lüksemburg'da birini Çorum'da oynayacağız. İkide iki yapıp grupta güçlü bir şekilde liderliğimizi devam ettirerek B Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz. Kadın futbolunun adını daha da çok duyurmak istiyoruz. Lütfen bizi takip etsinler. Çok güzel maçlar çıkartıyoruz. Milli takım forması altında da çok iyi işler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Ne zaman isterlerse genç futbolcu adaylarına yardım etmek için buradayız"



Genç futbolcu adaylarına hayallerinden vazgeçmemeleri yönünde çağrı yapan Didem Karagenç, şunları söyledi:



"Uzun yıllardır futbol oynuyorum, futbola emek veriyorum. Yaklaşık 18-19 yıldır bu camianın içerisindeyim. Biz başladığımızda çok az takım vardı. Şu an imkanlar çok gelişti. Önlerinde rol modeller var, bizler gibi örnek alabilecekleri futbolcular var. Ne zaman isterlerse genç futbolcu adaylarına yardım etmek için buradayız. Umarım isteyen herkes istediği yerlere gelir. Çalışmaya devam ettikçe iyi futbolcu olacaklarına da inanıyorum."



Kadın futbolunun yıllar içindeki gelişimini de değerlendiren Didem, "Geçmişle günümüzü kıyasladığımızda kadın futbolunda çok fazla ilerleme katettiğimizi söyleyebilirim. Dünyada kadın futbolu gelişiyor. Kadın futbolu geliştikçe ülkemize de etkileri hızla sürüyor. UEFA'nın ve Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı projeler, kadın futbolcular için teşvik oluyor. Medya aracılığıyla biz de insanlara bunu gösterebiliyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.