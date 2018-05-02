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Beşiktaşlı Larin'e Federasyon'dan flaş mesaj!

Beşiktaş'ın devre arasında Amerika'dan transfer ettiği Larin, futbolcu olmayı hiç düşünmediğini, küçükken Buz Hokeyci olmayı hayal ettiğini söylemişti. Federasyonun resmi hesabından Larin'e cevap geldi.

Beşiktaşlı Larin'e Federasyon'dan flaş mesaj!
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02 Mayıs 2018 11:19
Beşiktaş'ın devre arasında Orlando City'den kadrosuna kattığı Cyle Larin, kulüp dergisine çok özel açıklamalarda bulunmuştu.

Kanadalı golcü; küçükken futbolcu olacağını düşünmediğini ve aslında buz hokeyci olduğunu söylemişti.

Bu röportajın yayımlanması üzerine Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ise resmi Twitter hesabından çok ilginç bir paylaşım yaptı.

Siyah Beyazlılar'ın golcüsüne bir mesaj gönderen Buz Hokeyi Federasyonu, "Neden futbol, anlatsana biraz?" ifadelerini kullandı.



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