Beşiktaş'ın devre arasında Orlando City'den kadrosuna kattığı Cyle Larin, kulüp dergisine çok özel açıklamalarda bulunmuştu.Kanadalı golcü; küçükken futbolcu olacağını düşünmediğini ve aslında buz hokeyci olduğunu söylemişti.Bu röportajın yayımlanması üzerine Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ise resmi Twitter hesabından çok ilginç bir paylaşım yaptı.Siyah Beyazlılar'ın golcüsüne bir mesaj gönderen Buz Hokeyi Federasyonu,ifadelerini kullandı.