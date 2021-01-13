Beşiktaşlı Larin üst üste 3. maçında da gol attı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u Cyle Larin'in 85. dakikada attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Vincent Aboubakar'ın yerine 46. dakikada oyuna giren Kanadalı oyuncu, kupadaki ikinci golünü kaydetti. Ligde 11 golü bulunan siyah-beyazlı oyuncu bu maçla birlikte üst üste 3 resmi müsabakada gol sevinci yaşadı.
Larin, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında da Karadeniz temsilcisine 4 gol atmıştı.
- Aboubakar 45 dakika oynadı
Çaykur Rizespor karşısında müsabakaya on birde başlayan siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, 45 dakika sahada kaldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ikinci yarısında Kamerunlu oyuncunun yerine Cyle Larin'i görevlendirdi.
Vincent Aboubakar'ın yerine 46. dakikada oyuna giren Kanadalı oyuncu, kupadaki ikinci golünü kaydetti. Ligde 11 golü bulunan siyah-beyazlı oyuncu bu maçla birlikte üst üste 3 resmi müsabakada gol sevinci yaşadı.
Larin, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında da Karadeniz temsilcisine 4 gol atmıştı.
- Aboubakar 45 dakika oynadı
Çaykur Rizespor karşısında müsabakaya on birde başlayan siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, 45 dakika sahada kaldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ikinci yarısında Kamerunlu oyuncunun yerine Cyle Larin'i görevlendirdi.