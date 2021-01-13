Beşiktaşlı Larin üst üste 3. maçında da gol attı

Beşiktaş'a Rizespor karşısında turu getiren golü atan Cyle Larin, üst üste 3. resmi maçında da gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaşlı Larin üst üste 3. maçında da gol attı
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13 Ocak 2021 23:38
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u Cyle Larin'in 85. dakikada attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Vincent Aboubakar'ın yerine 46. dakikada oyuna giren Kanadalı oyuncu, kupadaki ikinci golünü kaydetti. Ligde 11 golü bulunan siyah-beyazlı oyuncu bu maçla birlikte üst üste 3 resmi müsabakada gol sevinci yaşadı.

Larin, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında da Karadeniz temsilcisine 4 gol atmıştı.

- Aboubakar 45 dakika oynadı

Çaykur Rizespor karşısında müsabakaya on birde başlayan siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, 45 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ikinci yarısında Kamerunlu oyuncunun yerine Cyle Larin'i görevlendirdi.



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