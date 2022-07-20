Beşiktaşlı Josef ameliyat oldu

Beşiktaş, minisküs yırtığı nedeniyle Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın ameliyat olduğunu duyurdu.



Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Josef'in başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.



Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Josef de Souza ile ilgili siyah beyazlı kulüpten şu açıklama yapıldı:



"Menisküs yırtığı nedeni ile İspanya kamp kadromuzda yer almayan Futbol A Takımımızın sporcusu Josef de Souza'ya, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından Prof. Dr. Alper Kaya'nın da katıldığı operasyonda artroskopik menisküs cerrahisi uygulanmıştır.



Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.



Josef de Souza'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."









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