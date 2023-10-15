Beşiktaşlı Gökhan İnler'den örnek davranış

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, İstanbul'da gerçekleştirilen dernek açılışına katıldı.
İnler, Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem'in desteklediği Umuda Uzanan Eller Derneği'nin, Sultanbeyli'deki şube açılışında yer aldı.
Burada çocuklarla da bir araya gelen tecrübeli futbolcu, çocukları kırmayıp hepsiyle fotoğraf çektirip imza dağıttı.
İnler, Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem'in desteklediği Umuda Uzanan Eller Derneği'nin, Sultanbeyli'deki şube açılışında yer aldı.
Burada çocuklarla da bir araya gelen tecrübeli futbolcu, çocukları kırmayıp hepsiyle fotoğraf çektirip imza dağıttı.