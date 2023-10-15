Beşiktaşlı Gökhan İnler'den örnek davranış

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, siyah-beyazlı takımın malzeme sorumlusu Erdal Erdem'in desteklediği Umuda Uzanan Eller Derneği'nin şube açılışına katıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaşlı Gökhan İnler'den örnek davranış
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15 Ekim 2023 10:56
Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, İstanbul'da gerçekleştirilen dernek açılışına katıldı.

İnler, Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem'in desteklediği Umuda Uzanan Eller Derneği'nin, Sultanbeyli'deki şube açılışında yer aldı.

Burada çocuklarla da bir araya gelen tecrübeli futbolcu, çocukları kırmayıp hepsiyle fotoğraf çektirip imza dağıttı.

 

 

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