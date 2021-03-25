Beşiktaşlı Ghezzal, Milli maçta sakatlandı

Cezayir formasıyla Zambiya maçına çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal talihsiz bir sakatlık geçirdi.Karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynayan Ghezzal, maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol bileği döndü ve yerde kaldı. Tedavisinin ardından kenara gelen Ghezzal, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.Ghezzal'ın durumu ile ilgili detaylı bilgi ise henüz paylaşılmadı.