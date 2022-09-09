Beşiktaşlı futbolculardan taraftarlara mesaj; 'Size ihtiyacımız var'

🦅 Futbolcularımızdan taraftarımıza mesaj!



Size ihtiyacımız var, küfür etme, ettirme! pic.twitter.com/QTne3JI7iL



— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 9, 2022

Beşiktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara mesaj gönderdi.Yapılan paylaşımda "Futbolcularımızdan taraftarımıza mesaj! Size ihtiyacımız var, küfür etme, ettirme!" ifadeleri yer alırken futbolculardan Welinton, Ersin Destanoğlu, Josef de Souza ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'in yine "Size ihtiyacımız var" mesajı verdiği bir videoya yer verildi.Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.