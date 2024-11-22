Beşiktaşlı futbolculardan büyük serzeniş

Süper Lig'de zirvenin 10 puan gerisine düşen ve şampiyonluk şansını zora sokan Beşiktaş'ta lige verilen ara, adeta tatil yaparak değerlendirildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un 10 günlük izni futbolcular arasında da serzenişlere neden oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaşlı futbolculardan büyük serzeniş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2024 09:45
Beşiktaş, şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda son dönemde aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Siyah-Beyazlılar'da milli arada yaşananlar da dikkat çekiciydi.

10 PUAN GERİ DÜŞTÜ

Beşiktaş, Süper Lig'e iddialı bir giriş yapsa da son dönemde aldığı kötü sonuçlarla yarıştan koptu. Siyah-Beyazlılar, son 3 lig maçında galip gelemedi. Galatasaray'a deplasmanda kaybettikten sonra iç sahada da Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, milli ara öncesi son maçında da Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Bu sonuçların ardından Kartal, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü.

MİLLİ ARADA YATIŞTA

Beşiktaş'ta milli arada en çok dikkat çeken konu takımın yaptığı izinler oldu. Flaş transferlere imza attıktan sonra Süper Lig'e zirve hedefiyle başlayan, 12 hafta sonunda ise liderin tam 10 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar'ın hocası Giovanni van Bronckhorst milli araya girerken Başakşehir maçının ardından ülkesine gitti.

FUTBOLCULAR ARASINDA RAHATSIZLIK YARATTI

Takım bu süreçte 4 gün boyunca yardımcıları tarafından çalıştırıldı. Gio'nun tam 10. gün takım ile buluşması futbolcular arasında da rahatsızlıklara neden oldu.

TAKIMDAN SERZENİŞLER

"Hoca 9 gün tatil yaptı, biz niye 4 gün?" sesleri serzenişlere dönüştü. Takım 4 günlük izin sonrası top başı yaparken genç teknik adam da oyuncularının haklı çıkışına duyarsız kalmadı. Sadece iki gün sonra ekibine 1 günlük izin daha verdi. Böylece 15 günlük arada; Gio 10, futbolcular 5 gün izin yapmış oldular. Pazar günü evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Kartal'ın alacağı sonuç ve oynayacağı futbol bu hazırlık sürecinin ardından merak konusu oldu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery