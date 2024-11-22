Beşiktaşlı futbolculardan büyük serzeniş

Beşiktaş, şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda son dönemde aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Siyah-Beyazlılar'da milli arada yaşananlar da dikkat çekiciydi.
10 PUAN GERİ DÜŞTÜ
Beşiktaş, Süper Lig'e iddialı bir giriş yapsa da son dönemde aldığı kötü sonuçlarla yarıştan koptu. Siyah-Beyazlılar, son 3 lig maçında galip gelemedi. Galatasaray'a deplasmanda kaybettikten sonra iç sahada da Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, milli ara öncesi son maçında da Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Bu sonuçların ardından Kartal, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü.
MİLLİ ARADA YATIŞTA
Beşiktaş'ta milli arada en çok dikkat çeken konu takımın yaptığı izinler oldu. Flaş transferlere imza attıktan sonra Süper Lig'e zirve hedefiyle başlayan, 12 hafta sonunda ise liderin tam 10 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar'ın hocası Giovanni van Bronckhorst milli araya girerken Başakşehir maçının ardından ülkesine gitti.
FUTBOLCULAR ARASINDA RAHATSIZLIK YARATTI
Takım bu süreçte 4 gün boyunca yardımcıları tarafından çalıştırıldı. Gio'nun tam 10. gün takım ile buluşması futbolcular arasında da rahatsızlıklara neden oldu.
TAKIMDAN SERZENİŞLER
"Hoca 9 gün tatil yaptı, biz niye 4 gün?" sesleri serzenişlere dönüştü. Takım 4 günlük izin sonrası top başı yaparken genç teknik adam da oyuncularının haklı çıkışına duyarsız kalmadı. Sadece iki gün sonra ekibine 1 günlük izin daha verdi. Böylece 15 günlük arada; Gio 10, futbolcular 5 gün izin yapmış oldular. Pazar günü evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Kartal'ın alacağı sonuç ve oynayacağı futbol bu hazırlık sürecinin ardından merak konusu oldu.
10 PUAN GERİ DÜŞTÜ
Beşiktaş, Süper Lig'e iddialı bir giriş yapsa da son dönemde aldığı kötü sonuçlarla yarıştan koptu. Siyah-Beyazlılar, son 3 lig maçında galip gelemedi. Galatasaray'a deplasmanda kaybettikten sonra iç sahada da Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, milli ara öncesi son maçında da Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Bu sonuçların ardından Kartal, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü.
MİLLİ ARADA YATIŞTA
Beşiktaş'ta milli arada en çok dikkat çeken konu takımın yaptığı izinler oldu. Flaş transferlere imza attıktan sonra Süper Lig'e zirve hedefiyle başlayan, 12 hafta sonunda ise liderin tam 10 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar'ın hocası Giovanni van Bronckhorst milli araya girerken Başakşehir maçının ardından ülkesine gitti.
FUTBOLCULAR ARASINDA RAHATSIZLIK YARATTI
Takım bu süreçte 4 gün boyunca yardımcıları tarafından çalıştırıldı. Gio'nun tam 10. gün takım ile buluşması futbolcular arasında da rahatsızlıklara neden oldu.
TAKIMDAN SERZENİŞLER
"Hoca 9 gün tatil yaptı, biz niye 4 gün?" sesleri serzenişlere dönüştü. Takım 4 günlük izin sonrası top başı yaparken genç teknik adam da oyuncularının haklı çıkışına duyarsız kalmadı. Sadece iki gün sonra ekibine 1 günlük izin daha verdi. Böylece 15 günlük arada; Gio 10, futbolcular 5 gün izin yapmış oldular. Pazar günü evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Kartal'ın alacağı sonuç ve oynayacağı futbol bu hazırlık sürecinin ardından merak konusu oldu.