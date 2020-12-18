Beşiktaşlı futbolculara dev prim planı

Siyah-Beyazlı futbolculara dev prim... Beşiktaş Yönetimi, ilk yarının kalan 9 maçı için derbi primi verecek. Başkan Çebi'nin onayının beklendiği planda; maç başı 30'ar bin liradan oyuncular 270 bin TL kazanabilecek.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaşlı futbolculara dev prim planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2020 11:28
Ligde üst üste 3 galibiyetin ardından son olarak Alanyaspor deplasmanında kaybeden Siyah-Beyazlılar, yeniden zirve hesapları yapıyor. Bu anlamda Beşiktaş Yönetimi hedefini, ilk devrenin son 9 maçı olarak belirledi. Buna göre, söz konusu karşılaşmalarda Kara Kartal'ın 9 maçı kazanması halinde oyunculara dev bir prim verilmesi bekleniyor. Eğer Beşiktaşlı futbolcular, 9 maçtan da galibiyetle ayrılırsa, her bir oyuncuya her karşılaşma için maç başı 30'ar bin TL'den toplamda 270 bin TL ödenecek.

9 galibiyet şart

Oyuncuların, bu primleri alabilmesi için 9 maçtan da galibiyetle ayrılmaları gerekiyor. Siyah-Beyazlılar, bu doping ile hem futbolcuları motive etmeyi, hem de ligin ikinci yarısı öncesinde büyük bir avantaj yakalayarak, yeniden zirveye oturmanın hesaplarını yapıyor. Ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayı sonrasında bu plan devreye girecek.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için