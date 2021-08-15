Beşiktaşlı futbolcular; "Yeter ki taraftarımız olsun"

Beşiktaşlı futbolcular taraftarın yanlarında olmasının sevincini yaşıyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı futbolcular; 'Yeter ki taraftarımız olsun'
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15 Ağustos 2021 14:33
Spor Toto Süper Lig 'de 2021-22 sezonunu Rizespor mücadelesiyle açan Beşiktaş , tam 1,5 yıl sonra taraftarına kavuşmuştu.

Pandemi sebebiyle taraftar önünde ilk kez maça çıkabilen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi futbolcular, 10 bin 185 seyirci önünde elde ettikleri galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından taraftarlara ilgileri sebebiyle teşekkür etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın da 90 dakika sonunda soyunma odasına gitmişken taraftarların kendisini çağırması üzerine sahaya geri dönüp alkışla teşekkür etmişti.

Yalçın, büyük ilgiyle ilgili olarak basın toplantısında, "Taraftarımız istedi, soyunma odasından sahaya çıktım. Yeter ki onlar istesin, her yerden çıkarım. Beşiktaş taraftarı benim baş tacım" dedi.


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