Beşiktaşlı futbolcular taraftardan özür diledi

Lugano maçı sonrası tribünleri terk etmeyen taraftarların çağırdığı ancak tribünlere gitmeyen Beşiktaşlı oyuncular, taraftardan özür diledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaşlı futbolcular taraftardan özür diledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2023 19:03
Lugano maçı sonrası tribünleri terk etmeyen taraftarların çağırdığı ancak tribünlere gitmeyen Beşiktaşlı oyuncular, İstanbulspor maçı sonrası tribünleri tek tek dolaştı.

Necip Uysal'ın liderliğinde tribünlere giderek özür dileyen siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlardan alkışla karşılık aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra Necip Uysal'a yaptıkları tezahüratlarla soyunma odasına giden Cenk Tosun'u getirtti. Cenk Tosun da galibiyet üçlüsü çektirdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery