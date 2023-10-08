Beşiktaşlı futbolcular taraftardan özür diledi

Lugano maçı sonrası tribünleri terk etmeyen taraftarların çağırdığı ancak tribünlere gitmeyen Beşiktaşlı oyuncular, İstanbulspor maçı sonrası tribünleri tek tek dolaştı.
Necip Uysal'ın liderliğinde tribünlere giderek özür dileyen siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlardan alkışla karşılık aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra Necip Uysal'a yaptıkları tezahüratlarla soyunma odasına giden Cenk Tosun'u getirtti. Cenk Tosun da galibiyet üçlüsü çektirdi.
Necip Uysal'ın liderliğinde tribünlere giderek özür dileyen siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlardan alkışla karşılık aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra Necip Uysal'a yaptıkları tezahüratlarla soyunma odasına giden Cenk Tosun'u getirtti. Cenk Tosun da galibiyet üçlüsü çektirdi.