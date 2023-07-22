Beşiktaşlı futbolcu saldırıya uğradı!

Beşiktaş'ın genç stoperleri Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı.

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Beşiktaşlı futbolcu saldırıya uğradı!
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22 Temmuz 2023 21:12
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 21:55
Beşiktaş'a yeni sezon öncesi kötü haber geldi.

Siyah beyazlı takımın genç stoperi Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır.

Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan'a acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

4-6 AY SAHALARDAN UZAK!

Sadırıya uğrayan genç futbolcu 4 ile 6 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Emrecan Uzunhan, geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alındı.

Geçen sezon uzun süreli sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan, siyah beyazlı formayla 6 maçta sahaya çıktı ve 1 asiste imza attı.

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